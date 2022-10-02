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رياضة

بِالفيديو: تألّق لاعب المنتخب الأولمبي في البطولة الفرنسية

علي بهلولي
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بِالفيديو: تألّق لاعب المنتخب الأولمبي في البطولة الفرنسية
ح.م
فارس شعيبي بعد نهاية مواجهة فريق مونبلييه (صورة نادي تولوز)

ترك اللاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي بعد ظهيرة الأحد بصمة قوية، في فوز فريقه تولوز الفرنسي.

وانتصر فريق تولوز بِنتيجة (4-2) على الضيف نادي مونبلييه، بِرسم الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل المهاجم فارس شعيبي الهدف الثالث لِفرقه تولوز في الدقيقة الـ 31 (شريط الفيديو أدناه)، وصنع الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 18.

ورفع لاعب المنتخب الأولمبي الجزائري غلّته إلى هدفَين وتمريتَين حاسمتَين بِزيّ نادي تولوز، في البطولة الفرنسية للموسم الحالي.

وطرد الحكم المدافع الدانماركي مايكل ديسلر في الدقيقة الـ 60 لِجمعه بطاقتَين صفراوَين، وحينها كان فريقه تولوز مُتقدّما في النتيجة بـ (4-1).

وبات فريق تولوز بعد هذا الانتصار، يجمع 11 نقطة في المركز الـ 11. ويشغل نادي مونبلييه الرّتبة الـ 10 بِمجموع 12 نقطة.

مُرشّح لِنيل جائزة

يتنافس دولي جزائري فتيّ وواعد على جائزة أفضل لاعب شاب، في بطولة القسم الأوّل الفرنسي للموسم الحالي.

وتمنح الجائزة رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، التي أدرجت الجزائري فارس شعيبي البالغ من العمر 19 سنة، رفقة زميلَين له، للتنافس على هذه المكافأة الخاصّة بِشهر سبتمبر الحالي. في بيان لها نشرته، الجمعة.

ويُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِمصلحة فارس شعيبي إلى غاية الأربعاء المقبل، عبر رابط موقع “تويتر” التالي:

أو موقع البطولة الفرنسية، التالي:    ligue1ubereats.fr

وخاض المهاجم شعيبي 6 مقابلات في البطولة الفرنسية للموسم الجاري، نصفها أساسيا، وسجّل هدفا. من أصل 8 مواجهات لِفريقه تولوز.

ويرتبط فارس شعيبي مع نادي تولوز الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وكان الناخب الوطني نور الدين ولد علي في الأيّام القليلة الماضية، قد وجّه الدّعوة إلى فارس شعيبي لِتعزيز صفوف الفريق الوطني الأولمبي، استعدادا لِخوض مواجهتَين ودّيتَين أمام نظيره السوداني، الجمعة والإثنين المقبل.

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