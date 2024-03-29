بِالفيديو: تألّق محرز وسعيود تمريرا

تألّق رياض محرز وأمير سعيود سهرة الجمعة تمريرا، في الجولة الـ 25 من عمر البطولة السعودية.

وتعادل فريق الأهلي بِنتيجة (2-2) مع المُضيّف نادي الاتفاق، بينما فاز فريق الرائد بِنتيجة (1-3) خارج القواعد على نادي الأخدود.

وصنع الجناح محرز هدفَي فريقه الأهلي، بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 8 (الفيديو) والـ 88 (الفيديو)، رافعا غلّته إلى 11 تمريرة حاسمة. كما وزّع صانع الألعاب سعيود تمريرة حاسمة، أثمرت بِالهدف الأوّل لِفريقه الرائد في الدقيقة الـ 15 (الفيديو)، فبات يملك رصيد 4 تمريرات حاسمة.

ويحتل فريق الأهلي الرّتبة الـ 3 بِرصيد 48 نقطة، ويتموقع نادي الاتفاق في المركز الـ 6 بِمجموع 38 نقطة، ويملك فريق الرائد 27 نقطة في الرتبة الـ 13، ويحوز نادي الأخدود 24 نقطة في المركز الـ 14.