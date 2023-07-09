بِالفيديو: تخلّى عنه غوارديولا لِفريق من الدرجة الثالثة فثأر بِطريقته الخاصّة

أبدع الحارس جيمس ترافورد، وساهم بِقوّة في منح منتخبه الأولمبي الإنجليزي لقب بطولة أمم أوروبا لِصنف أقلّ من 23 سنة.

وفازت إنجلترا بِهدف لِصفر على إسبانيا، في مباراة نهائية أُقيمت فعّالياتها سهرة السبت، لِحساب بطولة أوروبية احتضنتها رومانيا وجورجيا مناصفة.

وأنقذ الحارس جيمس ترافورد المنتخب الأولمبي الإنجليزي من هدف إسباني مُحقّق، لمّا تصدّى لِركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+9) من عمر المباراة النهائية (الفيديو: إضغط هنا).

واحتفظ الحارس ترافورد بِشباكه نظيفة، حيث لعب كلّ مقابلات المنتخب الأولمبي الإنجليزي وعددها 6 مواجهات، ولم تهتزّ شباكه ولو مرّة واحدة.

وحطّم جيمس ترافورد الرّقم القياسي، في كونه أوّل حارس يحتفظ بِشباكه نظيفة، ويُحرز كأس أوروبا لِصنف أقلّ من 23 سنة.

وعاد المنتخب الأولمبي الإنجليزي من بعيد، حيث لم يفز بِكأس أوروبا لِفئة الآمال منذ أكثر من ثُلث القرن، وبِالضّبط منذ نيل لقب نسخة 1984، وأمام المُنافس ذاته الفريق الإسباني.

واللّافت أن التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لم يمنح الفرصة للحارس جيمس ترافورد، وطلب من الإدارة إعارته. حيث خاض موسم 2022-2023 في نادي بولتون الذي ينتمي إلى بطولة إنجلترا للدرجة الثالثة.

ورغم أنّه ينتمي إلى فئة أكابر نادي مانشستر سيتي منذ صيف 2021 (تاريخ الترقية)، إلّا أن ترافورد (20 سنة) لم يلعب أيّ لقاء رسمي مع فريق “الأزرق السّماوي”. حيث فضّل المدرب غوارديولا والإدارة إعارته إلى ناديَين إنجليزيَين بينهما بولتون.