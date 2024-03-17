بِالفيديو: تدريبات البوليفيين قبيل مواجهة “الخضر”

يُواصل لاعبو منتخب بوليفيا إجراء الحصص المرانية بِمدينة ساو باولو البرازيلية، تأهّبا لِمواجهة “الخضر”.

وتُواجه بوليفيا المنتخب الوطني الجزائري ودّيا بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، الجمعة المقبلة على الساعة العاشرة ليلا.

وخصّص النّاخب الوطني البوليفي أونطونيو كارلوس زاغا تدريبات، الأحد، للجانبَين التكتيكي والبدني. يقول اتحاد لكرة المحلّي في بيان له.

وتُظهر الصورة المُرفقة أعلاه، وصور شريط الفيديو المُدرج جانب من تدريبات لاعبي منتخب بوليفيا بِالبرازيل (إضغط هنا).