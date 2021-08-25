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رياضة

بِالفيديو: ترحيب حارّ بِوالدة بن رحمة في المدرجات

علي بهلولي
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بِالفيديو: ترحيب حارّ بِوالدة بن رحمة في المدرجات

حضرت والدة اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، مباراة فريق نجلها وست هام والضيف نادي ليستر سيتي الإنجليزيَين.

وتابعت والدة بن رحمة وقائع هذه المباراة من مدرجات الملعب الأولمبي بِلندن، الذي تملكه إدارة نادي وست هام.

وحُظيت والدة بن رحمة بِترحيب حارّ، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

واللافت أن والدة بن رحمة ظهرت في المدرجات، وهي تُشير إلى حركة اليديَن الخاصّة بِأنصار فريق “المطارق”!

ولُعبت هذه المباراة مساء الإثنين الماضي، وانتهت بِفوز فريق وست هام بِنتيجة (4-1)، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة الإنجليزية للموسم الجديد.

وعرفت هذه المباراة تألّق المهاجم سعيد بن رحمة، حيث سجّل هدفا لِمصلحة فريقه وست هام، وصنع آخر بِتمريرة حاسمة.

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