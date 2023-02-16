بِالفيديو: تسجيل أربعة أهداف في تسع دقائق
شهدت مباراة نادي الطائي ومُضيّفه فريق العدالة السعوديَين مساء الخميس، تسجيل أربعة أهداف في ظرف تسع دقائق فقط.
وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (2-2)، ضمن إطار الجولة الـ 17 من عمر البطولة السعودية.
وسُجّلت الأهداف الأربعة في الدقائق الـ 59 والـ 63 والـ 65 والـ 68.
وشارك صانع الألعاب الجزائري أمير سعيود أساسيا بِزيّ نادي الطائي، وخاض كامل أطوار مواجهة فريق العدالة.
وبات فريق الطائي بعد هذا التعادل، يجمع 22 نقطة في المركز الـ 8. ويشغل نادي العدالة الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة بِرصيد 10 نقاط، لكن تنقصه مباراة.
🎥 هدف العدالة الأول
⚽️ كريستوفر جونزاليس
#️⃣ #العدالة_الطائي pic.twitter.com/40vLm0OHDz
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 16, 2023
🎥 هدف الطائي الأول
⚽️ موسونا
#️⃣ #العدالة_الطائي pic.twitter.com/qwtBZYPuVg
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 16, 2023
🎥 هدف الطائي الثاني
⚽️ مختار علي
#️⃣ #العدالة_الطائي pic.twitter.com/BT78GaWtCc
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 16, 2023
🎥 هدف التعادل للعدالة
⚽️ ماركوس انتونسن
#️⃣ #العدالة_الطائي pic.twitter.com/AALvZp5Nqj
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 16, 2023