بِالفيديو: تسجيل أربعة أهداف في تسع دقائق

شهدت مباراة نادي الطائي ومُضيّفه فريق العدالة السعوديَين مساء الخميس، تسجيل أربعة أهداف في ظرف تسع دقائق فقط.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (2-2)، ضمن إطار الجولة الـ 17 من عمر البطولة السعودية.

وسُجّلت الأهداف الأربعة في الدقائق الـ 59 والـ 63 والـ 65 والـ 68.

وشارك صانع الألعاب الجزائري أمير سعيود أساسيا بِزيّ نادي الطائي، وخاض كامل أطوار مواجهة فريق العدالة.

وبات فريق الطائي بعد هذا التعادل، يجمع 22 نقطة في المركز الـ 8. ويشغل نادي العدالة الرّتبة الـ 15 وقبل الأخيرة بِرصيد 10 نقاط، لكن تنقصه مباراة.