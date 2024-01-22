بِالفيديو: تشابك بِالأيادي بين صُحفيي السنيغال وغينيا كوناكري

توتّرت أعصاب الصّحفيين الرياضيين السنيغاليين والغينيين مساء الإثنين، عشية مباراة منتخبَي البلدَين.

وتُواجه السنيغال منتخب غينيا كوناكري مساء هذا الثلاثاء، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وفي مؤتمر صحفي لِمُدرّبي المنتخبَين اقتضته لوائح المنافسة القارّية، بدا وأن إثارة المباراة اشتعلت لدى إعلام البلدَين، قبل تنظيمها فوق المستطيل الأخضر. حيث تشابك صحفيو السنيغال وغينيا كوناكري بِالأيادي، كما تُظهره صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه. مع الإشارة إلى أن السنيغال وغينيا كوناكري بلدان مُتجاوران في أقصى غرب إفريقيا.

ويتصدّر منتخب السنيغال لائحة ترتيب الفوج الثالث بِرصيد 6 نقاط، وتتموقع غينيا كوناكري ثانية بِمجموع 4 نقاط، وتشغل الكاميرون المركز الثالث بِرصيد نقطة واحدة، وتتذيّل غامبيا اللائحة بِلا شيء.

وقبل جولة عن إسدال ستار دور المجموعات، تأهّلت السنيغال لِثُمن النّهائي، وتطمح المنتخبات الثلاثة الأخرى للغرض ذاته. عِلما أن لوائح المنافسة تنصّ على تأهّل الرّائد والوصيف، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث اللّحاق بهما إذا حاز أفضل رتبة ثالثة، التي تُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

الفيديو الأوّل: (إضغط هنا).

الفيديو الثاني: (إضغط هنا).