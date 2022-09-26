بِالفيديو: تشاجر لاعبتَين ماليتَين لِكرة السلّة على المباشر في بطولة العالم

تشاجرت لاعبتان من منتخب مالي النسوي لِكرة السلّة على المباشر، في بطولة العالم الجارية وقائعها بِأستراليا.

وأظهرت صور شريط فيديو مُتداول (الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه) تشاجر لاعبتَين من منتخب مالي، على هامش المنطقة الإعلامية في بطولة العالم سيّدات لِكرة السلة بِأستراليا.

وتشاجرت اللاعبتان الماليتان، بعد خسارة منتخب بلادهما أمام نظيره الصربي بِنتيجة (81-68)، الأحد. لِحساب الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

ويتذيّل المنتخب النسوي المالي لائحة الترتيب في المركز السادس، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات. وقد خرج من السباق، ذلك أن التأهّل لِربع النهائي يشمل فرق المراكز الأربعة الأولى، بينها منتخب صربيا.