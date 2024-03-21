بِالفيديو: تعادل مُنتخبَي جنوب إفريقيا وأندروا بِعنابة

لقطة من مباراة منتخب جنوب إفريقيا (بِالزّي الأبيض) وفريق أندورا.

تعادل منتخب جنوب إفريقيا لِكرة القدم سهرة الخميس، بِهدف لِمثله مع منافسه فريق أندورا.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المواجهة الودّية، التي تندرج ضمن إطار الدورة الدولية لـ “الفيفا”.

وأدار هذه المباراة طاقم جزائري، يقوده حكم الساحة نبيل بوخالفة. كما شهدت حضور رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي في المنصّة الشرفية.

وبادر منتخب أندورا إلى التسجيل مُبكّرا في الدقيقة الـ 5، بِواسطة المهاجم كوكو (الفيديو). وعادل منتخب “البفانا بافانا” النتيجة بِهدف وقّعه في الدقيقة الـ 25، عن طريق لاعب الخطّ الأمامي إلياس موكوانا (الفيديو).

وبِالملعب ذاته سهرة الإثنين المقبل، يُواجه منتخب أندورا نظيره البوليفي. بينما تتبارى جنوب إفريقيا مع المنتخب الوطني الجزائري في اليوم الموالي، بِميدان “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وقبل ذلك سهرة هذا الجمعة، يُواجه “الخضر” منتخب بوليفيا بِملعب براقي.