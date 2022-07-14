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رياضة

بِالفيديو: تعاطف كبير مع حارس مرمى الإسكندرية “أحمد يحي”

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: تعاطف كبير مع حارس مرمى الإسكندرية “أحمد يحي”

لقي حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري المصري أحمد يحي مساء الخميس، تعاطفا كبيرا. بعد أن اضطرّ إلى مغادرة الملعب “مُكرها”.

حدث ذلك خلال مباراة الاتحاد السكندري والمضيف نادي سيراميكا، بِرسم الجولة الـ 24 من عمر البطولة المصرية.

واضطرّ حارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحي في الدقيقة الـ 79 إلى مغادرة أرضية الميدان، احتجاجا على صافرات الاستجهان والشتائم التي أطلقها ضدّه بعض المتعصّبين في المدرّجات. وذلك بعد أن اهتزّت شباكه 5 مرّات.

وخرج أحمد يحي باكيا، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وتعاطفت جماهير البطولة المصرية مع الحارس أحمد يحي، خاصّة وأنه يمرّ بِظرف أليم بعد وفاة شقيقه.

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