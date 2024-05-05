بِالفيديو: تقنيون إنجليز يُدافعون عن آيت نوري ويسخرون من الحكم

دافع التقنيون الإنجليزيون عن اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، واعتبروا أن الحكم أخطأ في حقّه.

وأعلن حكم السّاحة كريغ باوسن ركلة جزاء لِمصلحة فريق مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 12، بعد أن قدّر أن مدافع الضيف نادي ولفرهامبتون آيت نوري، عرقل لاعب النادي المحلّي جوشكو غفارديول. قبل أن ينبري المهاجم آرلينغ هالاند لِتنفيذها بِنجاح، مُسجّلا أوّل هدف في هذه المواجهة (الفيديو).

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 36 من عمر بطولة إنجلترا، مساء السبت. وانتهت بِخسارة فريق ولفرهامبتون بِنتيجة ثقيلة (1-5).

وقال أسطورة الكرة الإنجليزية جاري لينيكر في ظهور إعلامي له بعد نهاية المباراة: “ركلة الجزاء الأولى (توجد الثانية للسيتي في الدقيقة 45+3) هي قرار تحكيمي جدّ سيّئ”.

بِدوره، قال النّجم الإنجليزي السّابق إيان رايت: “هذه أغرب ركلة جزاء رأيتها، الأمر تحوّل إلى مسخرة”! وأشار إلى تلك التي احتُسبت ضدّ آيت نوري.