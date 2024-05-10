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رياضة

بِالفيديو: تكريم عمّورة بِجائزة “الأسد البلجيكي”

علي بهلولي
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بِالفيديو: تكريم عمّورة بِجائزة “الأسد البلجيكي”

نال الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة جائزة أحسن لاعب عربي، في المنافسات المحلّية البلجيكية لِكرة القدم، نسخة 2023-2024.

واستلم عمّورة هذه المكافأة المُسمّاة بـ “الأسد البلجيكي”، بعد إحرازه رفقة فريقه سان جيلواز كأس هذا البلد، مساء الخميس. التتويجان اللّذان تزامنا مع عيد ميلاده الـ 24.

وقدّم عمّورة عروضا فنية راقية هذا الموسم، كُلّلت بِالظّفر بِكأس بلجيكا، مع تسجيل 20 هدفا وتوزيع 3 تمريرات حاسمة، في بطولة وكأس هذا البلد.

وخلف عمّورة مُواطنَيه سفيان هني وإسحاق بلفضيل، اللّذَين أحرزا الجائزة ذاتها عامَي 2016 و2016، بِزيَّي ناديَي ميخلن وستاندار دو لياج، على التوالي.

ومن شأن هذه المكافأة (الفيديو) أن ترفع أسهم محمد الأمين عمّورة في سوق الانتقالات الصيفية، خاصّة وأنه مطلوب بِحدّة من قبل عدّة أندية أوروبية.

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