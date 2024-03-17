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رياضة

بِالفيديو: تمريرة أُخرى حاسمة لِبراهيمي

علي بهلولي
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بِالفيديو: تمريرة أُخرى حاسمة لِبراهيمي
ح.م

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي سهرة الأحد، في تقديم العروض الإيجابية مع فريقه الغرافة القطري.

وتغلّب نادي الغرافة بِثُلاثية نظيفة على الزّائر فريق الريان، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 18 من عمر البطولة القطرية.

وصنع متوسّط الميدان براهيمي الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 60 (الفيديو)، رافعا غلّته إلى 8 تمريرات حاسمة، فضلا عن حيازته رصيد 18 هدفا، في البطولة القطرية نسخة 2023-2024.

وعلى غرار براهيمي، شارك اللاعب الدولي الجزائري السّابق ومتوسّط الميدان الهجومي فريد بولحية أساسيا بِزيّ نادي الغرافة، واسْتُبدل في الدقيقة الـ 89.

وبات نادي الغرافة يحوز 37 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد فريق السد بِفارق 3 نقاط. ويشغل نادي الريان الرّتبة الـ 4 بِرصيد 32 نقطة.

ويعود ياسين براهيمي بعد هذه المباراة إلى الجزائر، للمشاركة مع المنتخب الوطني في ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا، في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي.

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