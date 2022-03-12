بِالفيديو: تمريرة بـ “المسطرة” من زرقان!

ترك اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان مساء السبت، بصمة قوية في مباراة فريقه شارلوروا والمضيف نادي مالينس.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (2-2)، ضمن إطار الجولة الـ 31 من عمر البطولة البلجيكية.

وقدّم آدم زرقان تمريرة حاسمة، أثمرت بِتقليص فريقه شارلوروا النتيجة (1-2) في الدقيقة الـ 50.

ومرّر زرقان كرة ميليمترية، وتطاول لها زميله المدافع القبرصي ستيليوس أندريو بِرأسه، وأودعها في شباك نادي مالينس. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع متوسط الميدان زرقان غلّته إلى 5 تمريرات حاسمة بِزيّ نادي شارلوروا، في البطولة البلجيكية للموسم الحالي. فضلا عن حيازته رصيد هدفَين.

وبات فريق شارلوروا بعد هذا التعادل، يجمع 48 نقطة في المركز الـ 6. ويشغل نادي مالينس الرّتبة الـ 7 بِالرّصيد ذاته. وهنا يتفوّق فريق زرقان استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+5/-3).