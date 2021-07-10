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رياضة

بِالفيديو: تمريرة بِالميليمتر للقائد فغولي

علي بهلولي
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بِالفيديو: تمريرة بِالميليمتر للقائد فغولي
فغولي في مواجهة فريق قاسم باشا (صورة نادي قلعة السرايا)

ساهم اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي مساء السبت، في فوز عريض لِفريقه قلعة السرايا التركي.

وانتصر نادي قلعة السرايا بِنتيجة (4-2) على فريق قاسم باشا التركي، في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد.

ودخل الجناح سفيان فغولي إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه قلعة السرايا مُتقدّما في النتيجة (3-1). قبل أن يصنع الدولي الجزائري الهدف الرّابع بِتمريرة حاسمة ودقيقة، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ومنح التقني فتيح تيريم مدرب فريق قلعة السرايا لاعبه فغولي شارة القائد، بعد خروج متوسط الميدان أردا توران عند انطلاق الشوط الثاني.

وتُعدّ هذه المواجهة اللقاء التحضيري الثاني لِفغولي وفريقه قلعة السرايا، قبل مواجهة ودّية أخرى مساء الثلاثاء المقبل، أمام نادي أولمبياكوس اليوناني.

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