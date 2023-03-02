-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد السيارات الجديدة
رياضة

بِالفيديو: تمريرة حاسمة أنيقة لـ “سعيود”

علي بهلولي
  • 123
  • 0
بِالفيديو: تمريرة حاسمة أنيقة لـ “سعيود”
أمير سعيود في مواجهة فريق الفتح (صورة نادي الطائي).

ساهم اللاعب الجزائري أمير سعيود عصر الخميس في إهداء فريقه الطائي السعودي فوزا ثمينا خارج القواعد.

وانتصر نادي الطائي بِنتيجة (2-3) على مُضيّفه فريق الفتح، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 19 من عمر البطولة السعودية.

ووزّع صانع الألعاب سعيود تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 17، أثمرت بِالهدف الأوّل لِفريقه الطائي.

وأهدى سعيود كرة الهدف لِزميله المهاجم الزيمبابوي كنوليدج موسونا بِطريقة أنيقة، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وفي الطرف المقابل، داخل متوسّط الميدان سفيان بن دبكة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 58، وحينها كان فريقه الفتح مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وبات فريق الطائي بعد هذا الفوز، يجمع 25 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي الفتح الرّتبة الـ 6 بِرصيد 28 نقطة.

مقالات ذات صلة
لعنة الإصابات تُطارد  فوزي غلام

لعنة الإصابات تُطارد  فوزي غلام

الزمالك المصري يرفض الاستسلام في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك المصري يرفض الاستسلام في دوري أبطال أفريقيا

مضوي يخرج عن صمته ويقرّر بشأن مستقبله مع شباب قسنطينة

مضوي يخرج عن صمته ويقرّر بشأن مستقبله مع شباب قسنطينة

غولام يعود مجددا لحادثة عدم إخراج الكرة إلى التماس

غولام يعود مجددا لحادثة عدم إخراج الكرة إلى التماس

المريخ السوداني يباشر تحضيراته بالجزائر تحسبا لمواجهة بلوزداد

المريخ السوداني يباشر تحضيراته بالجزائر تحسبا لمواجهة بلوزداد

سليماني يتخطى عتبة الـ100 هدف في أوروبا ويهدد أرقام ماجر وسوداني

سليماني يتخطى عتبة الـ100 هدف في أوروبا ويهدد أرقام ماجر وسوداني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد