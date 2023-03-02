بِالفيديو: تمريرة حاسمة أنيقة لـ “سعيود”

ساهم اللاعب الجزائري أمير سعيود عصر الخميس في إهداء فريقه الطائي السعودي فوزا ثمينا خارج القواعد.

وانتصر نادي الطائي بِنتيجة (2-3) على مُضيّفه فريق الفتح، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 19 من عمر البطولة السعودية.

ووزّع صانع الألعاب سعيود تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 17، أثمرت بِالهدف الأوّل لِفريقه الطائي.

وأهدى سعيود كرة الهدف لِزميله المهاجم الزيمبابوي كنوليدج موسونا بِطريقة أنيقة، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وفي الطرف المقابل، داخل متوسّط الميدان سفيان بن دبكة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 58، وحينها كان فريقه الفتح مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وبات فريق الطائي بعد هذا الفوز، يجمع 25 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي الفتح الرّتبة الـ 6 بِرصيد 28 نقطة.