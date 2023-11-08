-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: تمريرة حاسمة لـ “سليماني” في البطولة البرازيلية

علي بهلولي
  • 55
  • 0
بِالفيديو: تمريرة حاسمة لـ “سليماني” في البطولة البرازيلية
ح.م

ساهم اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني في صنع فوز، لِفريقه كوريتيبا البرازيلي.

وتغلّب فريق كوريتيبا بِنتيجة (0-3) على مُضيّفه نادي أمريكا مينيرو، في مباراة لُعبت ما بين أواخر سهرة الأربعاء ومطلع الخميس. لِحساب الجولة الـ 33 من عمر البطولة البرازيلية.

وصنع المهاجم سليماني الهدف الثاني، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 35 (الفيديو).

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين في البطولة البرازيلية، فضلا عن امتلاكه رصيد 3 أهداف.

واستُبدل سليماني في الدقيقة الـ 67، وحينها كان فريقه كوريتيبا مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

ويملك فرق كوريتيبا بعد هذا الانتصار 26 نقطة في المركز الـ 19، ويشغل نادي أمريكا مينيرو الرّتبة الـ 20 والأخيرة بِرصيد 21 نقطة.

وبِخسارته هذه المواجهة، نزل نادي أمريكا مينيرو إلى الدرجة الثانية، في انتظار أن تلحق به ثلاث فرق أخرى. عِلما أن البطولة البرازيلية للقسم الأوّل تُجرى بِصيغة 38 جولة.

مقالات ذات صلة
كاتامو يصاب قبل مواجهة “الخضر”.. ومدرب موزمبيق يعوّضه براتيفو

كاتامو يصاب قبل مواجهة “الخضر”.. ومدرب موزمبيق يعوّضه براتيفو

بوداوي وأيت نوري وعوار وشعيبي وآخرون في عين إعصار أنديتهم قبل “الكان”

بوداوي وأيت نوري وعوار وشعيبي وآخرون في عين إعصار أنديتهم قبل “الكان”

بونجاح يعلّق على الهزيمة أمام الفيصلي الأردني

بونجاح يعلّق على الهزيمة أمام الفيصلي الأردني

بالفيديو.. هكذا استقبلت جماهير ميلان الحارس دوناروما 

بالفيديو.. هكذا استقبلت جماهير ميلان الحارس دوناروما 

الجائزة الكبرى للجيدو .. الجزائر تشارك بثلاثة مصارعين في موعد أستراليا

الجائزة الكبرى للجيدو .. الجزائر تشارك بثلاثة مصارعين في موعد أستراليا

مدرب أهلي جدة يشيد بمحرز

مدرب أهلي جدة يشيد بمحرز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد