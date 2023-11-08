بِالفيديو: تمريرة حاسمة لـ “سليماني” في البطولة البرازيلية

ساهم اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني في صنع فوز، لِفريقه كوريتيبا البرازيلي.

وتغلّب فريق كوريتيبا بِنتيجة (0-3) على مُضيّفه نادي أمريكا مينيرو، في مباراة لُعبت ما بين أواخر سهرة الأربعاء ومطلع الخميس. لِحساب الجولة الـ 33 من عمر البطولة البرازيلية.

وصنع المهاجم سليماني الهدف الثاني، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 35 (الفيديو).

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين في البطولة البرازيلية، فضلا عن امتلاكه رصيد 3 أهداف.

واستُبدل سليماني في الدقيقة الـ 67، وحينها كان فريقه كوريتيبا مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

ويملك فرق كوريتيبا بعد هذا الانتصار 26 نقطة في المركز الـ 19، ويشغل نادي أمريكا مينيرو الرّتبة الـ 20 والأخيرة بِرصيد 21 نقطة.

وبِخسارته هذه المواجهة، نزل نادي أمريكا مينيرو إلى الدرجة الثانية، في انتظار أن تلحق به ثلاث فرق أخرى. عِلما أن البطولة البرازيلية للقسم الأوّل تُجرى بِصيغة 38 جولة.