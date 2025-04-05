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رياضة

بِالفيديو: تمريرة حاسمة لـ “محرز”

الشروق الرياضي
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بِالفيديو: تمريرة حاسمة لـ “محرز”
الأرشيف

أضاف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء السبت إلى رصيده، التمريرة الحاسمة السادسة في البطولة السعودية.

وتعادل فريق الأهلي بِنتيجة (2-2) مع الضيف نادي الاتحاد، في مباراة لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة السعودية.

وصنع الجناح محرز الهدف الأول لِفريقه الأهلي، بعد تنفيذ ركنية في الدقيقة الـ 51 (الفيديو).

إجمالا، بات محرز يملك حصيلة 13 هدفا و14 تمريرة حاسمة في كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

وفي الطرف المقابل، خاض متوسط الميدان حسام عوار أطوار هذا اللقاء أساسيا بِزيّ نادي الاتحاد، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 90+2.

وبعد هذا التعادل، رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 62 نقطة في الصّدارة، متقدّما عن الوصيف فريق الهلال بِفارق 5 نقاط. ويحوز نادي الأهلي 49 نقطة في الرتبة الخامسة.

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