بِالفيديو: تمريرة حاسمة لِقندوسي

رفع اللاعب الدولي الجزائري أحمد قندوسي رصيده سهرة الأربعاء، إلى ثلاث تمريرات حاسمة في البطولة المصرية.

وجاءت الأخيرة منها لِمصلحة فريقه سيراميكا في مرمى الضّيف نادي زد، عند الدقيقة الـ 38 من عمر مباراة أُقيمت فعّالياتها بِرسم الجولة الـ 17 لِبطولة مصر (الفيديو).

ويتحوّل رقم متوسّط الميدان قندوسي إلى 6 تمريرات حاسمة و7 أهداف، بِزيّ نادي سيراميكا. في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (1-1)، مع الإشارة إلى إهدار صانع ألعاب نادي زد مصطفى زيكو ركلة جزاء في الدقيقة الـ 69.

وبات فريق زد يجمع 24 نقطة في المركز الـ 4، ويشغل نادي سيراميكا الرّتبة الـ 7 بِرصيد 22 نقطة. مع التذكير بِأن فريق زد لعب مباراة واحدة أكثر من نادي سيراميكا.