بِالفيديو: تمريرة حاسمة لِقندوسي في رابطة الأبطال

صنع اللاعب الدولي الجزائري أحمد قندوسي هدفا لِفريقه الأهلي المصري، في مواجهة المُضيّف نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وخسر الأهلي المصري بِنتيجة ثقيلة (2-5) عصر السبت، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الرّابعة من دور المجموعات للمنافسة القارّية الأولى للأندية.

وساهم متوسّط الميدان قندوسي في تسجيل الهدف الأوّل لِفريقه الأهلي، وذلك بِتمريرة حاسمة وزّعها في الدقيقة الـ 13. مُفتتحا العدّاد بِهذا الشّأن.

واسْتُبدل قندوسي عند انطلاق الشوط الثاني، تاركا فريقه الأهلي مُتخلّفا في النتيجة بـ (1-3).

وعن الفوج الثاني ذاته في مباراة لُعبت الثلاثاء الماضي، تغلّب الهلال السوداني بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي قطن ورياضة الكاميروني.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- ماميلودي صنداونز 10ن

2- الهلال 9ن

3- الأهلي 4ن

4- قطن ورياضة 0ن

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.