بِالفيديو: تمريرة حاسمة من طرف حارس مرمى!

الشّائع في رياضة كرة القدم أن التّمريرة الحاسمة يُوزّعها لاعب ميدان، عكس ما حدث في مباراة فريق برينتفورد وضيفه نادي مانشستر سيتي الإنجليزيَين.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة سهرة الإثنين، بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة الإنجليزية. وانتهت بِخسارة فريق برينتفورد بِنتيجة (1-3).

وسدّد حارس مرمى فريق برينتفورد مارك فليكين كرة طويلة، فاستلمها زميله المهاجم نيل موبي، وسجّل بها هدفا في شباك نادي مانشستر سيتي (الفيديو).

ودوّنت رابطة “البريمرليغ” في سجّلها، اسم الحارس الهولندي مارك فليكين مُوزّعا حاسما في لقطة هدف فريق برينتفورد. كما يُوضّحه المنشور المُدرج أدناه.

ورغم خسارة فريقه برينتفورد، إلّا أن الحارس مارك فليكين (30 سنة) تألّق وكان أفضل لاعب فوق المُستطيل الأخضر. بِشهادة المدرب جوسيب غوارديولا في تصريحات نقلتها على لسانه الصّحافة البريطانية بعد نهاية المباراة.