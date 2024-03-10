بِالفيديو: تمريرة حاسمة من غويري

ساهم اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري مساء السبت، في صنع هدف لِفريقه ران الفرنسي.

وتعادل نادي ران مع مُضيّفه فريق ليل بِهدفَين لِمثلَيهما، في مباراة لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة الفرنسية.

وصنع متوسّط الميدان الهجومي أمين غويري الهدف الأخير لِفريقه ران، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 20 (الفيديو)، رافعا غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين في مسابقة “اللّيغ 1”. فضلا عن حيازته رصيد 9 أهداف في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

وفي الطرف المقابل لدى نادي ليل، شارك متوسّط الميدان نبيل بن طالب أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 58. بينما غاب صانع الألعاب آدم الوناس بِداعي الإصابة.

وبات فريق ران يجمع 36 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل نادي ليل الرّتبة الـ 4 بِرصيد 42 نقطة.