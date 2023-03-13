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رياضة

بِالفيديو: تمريرة حاسمة وركلة جزاء مرفوضة لـ “بن ناصر”

علي بهلولي
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بِالفيديو: تمريرة حاسمة وركلة جزاء مرفوضة لـ “بن ناصر”
ح.م

صنع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة الإثنين هدفا لِفريقه ميلان آسي الإيطالي.

وتعادل الميلان بِنتيجة هدف لِمثله مع الزّائر نادي سالرنيتانا، لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة الإيطالية.

ونفّذ متوسّط الميدان بن ناصر ركنية في الوقت بدل الضّائع (45+1)، أثمرت بِهدف سجّله زميله المهاجم الفرنسي أوليفيي جيرو بِرأسية مُحكمة. لِيرفع الدولي الجزائري غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين في مسابقة “الكالتشيو” هذا الموسم.

واستفاد بن ناصر من ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني، حينما كان الفريقان متعادلَين. لكن الحكم قرّر إلغاءها بعد لجوئه إلى تقنية الفيديو.

وترك إسماعيل بن ناصر مكانه في الدقيقة الـ 85، وحينها كان فريقه “الروسونيري” مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وبات فريق ميلان آسي بعد هذا التعادل يجمع 48 نقطة في المركز الـ 4، ويشغل نادي سالرنيتانا الرّتبة الـ 16 بِرصيد 26 نقطة.

وتُظهر صور شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه تمريرة بن ناصر الحاسمة، وركلة الجزاء التي رُفضت، ولقطات أخرى.

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