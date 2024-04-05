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رياضة

بِالفيديو: تمريرة حاسمة وفوز لِبلومي

علي بهلولي
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بِالفيديو: تمريرة حاسمة وفوز لِبلومي
ح.م

تألّق اللاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي سهرة الجمعة، في البطولة البرتغالية.

وفاز نادي فارينسي بِثُنائية نظيفة على الزّائر فريق بوافيستا، في مباراة لِحساب الجولة الـ 28 من عمر بطولة البرتغال.

ووزّع المهاجم بلومي تمريرة حاسمة، جاء على إثرها الهدف الثاني لِفريقه فارينسي في الدقيقة الـ 39 (الفيديو).

ورفع بلومي رصيده إلى ثلاث تمريرات حاسمة، في البطولة البرتغالية للموسم الحالي.

وبات فريق فارينسي يجمع 30 نقطة في المركز الـ 10، ويشغل نادي بوافيستا الرّتبة الـ 11 بِرصيد 29 نقطة.

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