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رياضة

بِالفيديو: تمريرة حاسمة و”قندوسي” يخرج غاضبا من المدرّب

علي بهلولي
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بِالفيديو: تمريرة حاسمة و”قندوسي” يخرج غاضبا من المدرّب

ترك اللاعب الدولي الجزائري أحمد قندوسي مساء الأحد، بصمة قوية في فوز سجّله فريقه سيراميكا المصري.

وتغلّب فريق سيراميكا بِهدفَين لِصفر على المُضيّف النادي المصري، في مباراة لِحساب الجولة الـ 27 من عمر البطولة المحلّية.

وصنع متوسّط الميدان قندوسي الهدف الأوّل، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 14 (الفيديو).

ورقع قندوسي رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة، في بطولة مصر التي بقيت ثماني جولات عن إسدال ستارها.

ويتحوّل الرّقم إلى 8 أهداف و9 تمريرات حاسمة بِزيّ نادي سيراميكا، في كلّ المنافسات الرسمية للأندية نسخة 2023-2024.

وأظهرت صور التلفزيون أحمد قندوسي غاضبا من مدرّبه، حينما استبدله في الدقيقة الـ 82 (الفيديو).

وبات فريق سيراميكا يجمع 37 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل النادي المصري الرتبة الـ 3 بِرصيد 42 نقطة.

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