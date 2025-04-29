بِالفيديو: تمريرة حاسمة ونهائي آسيوي لـ “محرز”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء الثلاثاء، في تأهّل فريقه الأهلي السعودي لِنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز فريق الأهلي على جاره نادي الهلال السعودي بِنتيجة (3-1)، في مباراة نصف النهائي.

وصنع الجناح محرز الهدف الثاني، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 28 (الفيديو).

وأمسى قائد “محاربي الصحراء” يملك رصيد 8 تمريرات حاسمة في دوري أبطال آسيا النخبة، فضلا عن حصيلة 9 أهداف.

ويتحوّل الرّقم إلى 16 هدفا و19 تمريرة حاسمة، بِاحتساب مسابقتَي البطولة السعودية والكأس المحلّية الممتازة نسخة 2024-2025.

وطرد حكم الساحة الأردني أدهم المخادمة اللاعب السنيغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي الهلال في الدقيقة الـ 59، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وجلب محرز ركلة جزاء لِفريقه الأهلي (الفيديو)، لكن زميله متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي أهدرها في الدقيقة الـ 86.

ويلعب رياض محرز وفريقه الأهلي نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مساء السبت المقبل، مع الفائز من مباراة النصر السعودي وكاوازاكي الياباني.

وتُجرى المواجهة الثانية والأخيرة عن محطة نصف النهائي هذا الأربعاء.

بقي التذكير أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برمج كل المقابلات من ربع النهائي إلى النهائي، بِصيغة الإقصاء المباشر، مع تنظيمها بِمدينة جدة السعودية.