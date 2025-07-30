بِالفيديو: تمريرتان حاسمتان لِبوداوي وبوعناني

تألّق اللاعبان الدوليان الجزائريان هشام بوداوي وبدر الدين بوعناني مساء الأربعاء، وصنعا هدفَين.

وفاز نادي نيس الفرنسي بِنتيجة (3-2) على فريق شيفلد يونايتد الإنجليزي، في مباراة تحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

ووزّع المهاجم بوعناني تمريرة حاسمة، أثمرت بِالهدف الأول لِفريقه نيس في الدقيقة الـ 44 (الفيديو). مثلما هو الشأن لِزميله متوسط الميدان بوداوي في الدقيقة الـ 68 (الفيديو).

وتنتظر هشام بوداوي رفقة بدر الدين بوعناني وناديهما نيس الفرنسي مباراة تحضيرية أُخرى، تُجرى ضدّ فريق بنفيكا البرتغالي في الـ 6 من أوت المقبل.