-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: تمريرتان حاسمتان وتأهّل لـ “محرز”

علي بهلولي
  • 80
  • 0
بِالفيديو: تمريرتان حاسمتان وتأهّل لـ “محرز”

بدأ قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز وزملاؤه في نادي الأهلي السعودي بِقوّة، الموسم الجديد.

وفاز نادي الأهلي بِنتيجة (5-1) على فريق القادسية، وبلغ نهائي الكأس السعودية الممتازة.

ونظّم اتحاد الكرة السعودي هذه المباراة بِهونغ كونغ، بعد ظهيرة الأربعاء.

وصنع الجناح محرز الهدفَين الثالث والرابع بِتمريرتَين حاسمتَين، في الدقيقتَين الـ 31 (الفيديو) و 45+2 (الفيديو).

وسيلعب رياض محرز وفريقه الأهلي نهائي الكأس السعودية الممتازة، ضد فريق النصر السبت المقبل.

مقالات ذات صلة
سوناطراك تُطلق شركة لِتسيير ملعب “علي لبوانت”

سوناطراك تُطلق شركة لِتسيير ملعب “علي لبوانت”

استقالة مدرب مولودية وهران

استقالة مدرب مولودية وهران

“سأمنح كل ما لدي لتقديم الإضافة للفريق والإدارة والجماهير”

“سأمنح كل ما لدي لتقديم الإضافة للفريق والإدارة والجماهير”

الترتيب العالمي للكاراتي سيدات.. الجزائرية سيليا ويكان ترتقي للمركز الخامس

الترتيب العالمي للكاراتي سيدات.. الجزائرية سيليا ويكان ترتقي للمركز الخامس

بن ناصر خارج القارة وأيت قارة جديد بيتكوفيتس

بن ناصر خارج القارة وأيت قارة جديد بيتكوفيتس

كأس العالم للباورليفتنغ لذوي الهمم.. الجزائر تحصد 6 ميداليات

كأس العالم للباورليفتنغ لذوي الهمم.. الجزائر تحصد 6 ميداليات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد