بِالفيديو: تمريرتان حاسمتان وتأهّل لـ “محرز”

بدأ قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز وزملاؤه في نادي الأهلي السعودي بِقوّة، الموسم الجديد.

وفاز نادي الأهلي بِنتيجة (5-1) على فريق القادسية، وبلغ نهائي الكأس السعودية الممتازة.

ونظّم اتحاد الكرة السعودي هذه المباراة بِهونغ كونغ، بعد ظهيرة الأربعاء.

وصنع الجناح محرز الهدفَين الثالث والرابع بِتمريرتَين حاسمتَين، في الدقيقتَين الـ 31 (الفيديو) و 45+2 (الفيديو).

وسيلعب رياض محرز وفريقه الأهلي نهائي الكأس السعودية الممتازة، ضد فريق النصر السبت المقبل.