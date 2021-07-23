بِالفيديو: توبة.. هدف وفوز عريض

ساهم اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة، الجمعة، في فوز عريض لِفريقه فالفيك على نادي رودا الهولنديَين.

وانتصر فريق فالفيك بِنتيجة (4-2)، في مباراة ودّية لُعبت بِهولندا.

وسجّل المدافع أحمد توبة الهدف الثاني لِفريقه فالفيك، في الدقيقة الـ 25. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وشارك توبة أساسيا ضد نادي رودا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 48، وحينها كان فريقه فالفيك مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

ولجأ مدربا الفريقَين إلى تجريب عدّة لاعبين، مُستغلّين الطابع الودّي للمباراة.

ويستعدّ أحمد توبة وفريقه فالفيك للبطولة الهولندية في موسمها الجديد، وستكون ضربة الانطلاقة بِمواجهة الضيف نادي ألكمار في الـ 14 من أوت المقبل.