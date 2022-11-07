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رياضة

بِالفيديو: توبة يُصاب

علي بهلولي
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بِالفيديو: توبة يُصاب

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري أحمد توبة سهرة الإثنين لِإصابة، أجبرته على الخروج قبل انتهاء مباراة فريقه باشاكشهر التركي.

وتعادل فريق باشاكشهر بِنتيجة (3-3) مع المضيف نادي هاتاي سبور، بِرسم الجولة الـ 13 من عمر البطولة التركية.

وسقط المدافع توبة في فخّ إصابة على مستوى الكتف اليمنى عند الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، فاضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان. تاركا فريقه باشاكشهر مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

ولم تُصدر إدارة نادي باشاكشهر التركي بيانا، تُوضّح فيه مدى خطورة إصابة لاعبها أحمد توبة من عدمها.

وتأتي إصابة أحمد توبة قبل أسبوع من خوض المنتخب الوطني الجزائري مقابلتَين تحضيريتَين.

ويتموقع فريق باشاكشهر بعد هذا التعادل في المركز الثاني بِرصيد 24 نقطة، مُتخلّفا عن الرّائد نادي فنربخشة بِفارق 5 نقاط. ويشغل فريق هاتاي سبور الرّتبة الـ 16 بِمجموع 11 نقطة.

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