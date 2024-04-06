بِالفيديو: توغاي يقود الترجي التونسي إلى نصف النّهائي الإفريقي

قاد اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي فريقه الترجي التونسي سهرة السبت، إلى نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وفاز الترجي على مُضيّفه أسيك ميموزا الإيفواري بِواقع ركلات الترجيح (2-4)، بعد انتهاء اللّقاء في وقته الأصلي (لا وجود للوقت الإضافي وفقا للوائح المنافسة) بِنتيجة التعادل السلبي.

وكانت مواجهة ذهاب ربع النّهائي بِتونس، قد انتهت أيضا بِنتيجة التعادل السلبي.

وانبرى المدافع توغاي إلى تنفيذ آخر ركلة ترجيح في مواجهة العودة، ونجح في هزّ الشباك الإيفوارية، ومَنْحِ بطاقة المربّع الذّهبي لِفريقه الترجي التونسي (الفيديو).

ورغم استعمال أنصار فريق أسيك ميموزا الإيفواري لِأشعة اللّيزر الأخضر (الصّورة المُدرجة أعلاه)، في مسعى للتشويش على توغاي، إلّا أن الدولي الجزائري تجاوز هذا العائق وسجّل هدف الفوز والتأهّل.

ودخل اللاعب الجزائري الآخر والمهاجم حسام غشّة إلى أرضية الميدان بديلا، في الدقيقة الـ 76 من عمر مباراة الإيّاب، بِزيّ نادي الترجي. لكنّه لم يُدرج ضمن القائمة الأوّلية لِتنفيذ ركلات الترجيح.

وتشكلّ جدول مقابلتَي نصف النّهائي على النّحو التالي، مع تنظيم مواجهتَي الذّهاب بِملعبَي الناديَين المذكورَين في الأوّل:

الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

مازيمبي الكونغولي – الأهلي المصري.

ويُجرى شطر الذّهاب ما بين الـ 19 والـ 20 من أفريل الحالي، ويُقام شطر الإيّاب ما بين الـ 26 والـ 27 من الشهر ذاته.