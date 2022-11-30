بِالفيديو: تونسي ينتصر لِفلسطين في عزّ المونديال

انتصر مُشجّع تونسي للقضية الفلسطينية العادلة، التي يُعاني شعبها جرائم المُحتلّ الصّهيوني.

حدث ذلك مساء الثلاثاء خلال مباراة منتخبَي تونس وفرنسا، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

واقتحم مُناصر تونسي أرضية الميدان وهو يحمل العلم الفلسطيني.

وجاب هذا المشجّع الجريء أرضية الميدان، قبل أن يسقط أرضا بعد أن لاحقه أعوان ملعب مدينة الريان القطرية.