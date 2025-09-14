بِالفيديو: تيتراوي يفتتح عدّاد التهديف

افتتح اللاعب ياسين تيتراوي مساء الأحد، عدّاد التهديف مع فريقه شارلورا البلجيكي.

وفاز فريق شارلوروا بِنتيجة (2-3) على المضيف نادي سيركل بروج، في مباراة لِحساب الجولة السابعة من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل متوسط الميدان تيتراوي الهدف الثاني لفريقه شارلوروا، في الدقيقة الـ 29 (الفيديو).

ولعب المدافع الدولي الجزائري كيفين قيطون أساسيا، واستُبدل في الدقيقة الـ 74. وحينها كان فريقه شارلوروا متقدّما في النتيجة بـ (1-3).

وفي لقاء آخر، فاز نادي خنت بِنتيجة (1-2) خارج القواعد على فريق أنتويرب.

وصنع اللاعب الدولي الجزائري السابق ومتوسط الميدان الهجومي عبد القهار قادري الهدف الأول لِفريقه خنت، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 45+2، وهي الثانية له في الموسم الجديد.

وأكمل فريق خنت المباراة بِعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع الكاميروني صامويل كوتو في الدقيقة الـ 14.

ويملك شارلوروا وأنتويرب 9 نقاط في المركزَين الـ 7 والـ 8 تواليا، مع تفوّق فريق تيتراوي من ناحية فارق الأهداف (+2 مقابل 0). ويحوز سيركل بروج وخنت 8 نقاط في الرتبتين الـ 9 والـ 10 تواليا، مع تفوّق سيركل بروج بِمقياس فارق الأهداف (+1 نظير -1).