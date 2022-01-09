بِالفيديو: تُقبّل قدمَي زوجها عشية مواجهة الجزائر!

أثارت زوجة اللاعب الدولي السيراليوني موسى كامارا الجدل، عشية مشاركة بعلها في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

ويُواجه المهاجم موسى كامارا ومنتخبه الوطني السيراليوني “الخضر”، بعد ظهيرة هذا الثلاثاء. في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة “كان” 2022.

وشدّ منتخب سيراليون الرّحال جوّا نحو الكاميرون صباح الخميس الماضي، وقبيل سفريته بِالعاصمة فريتاون، أظهرت صور التلفزيون المحلّي “حوّاء كامارا” زوجة اللاعب موسى كامارا تبكي، ثم ركعت أرضا وقبّلت قدمَي بعلها!

ووفقا لِتقارير صحفية سيراليونية، فإن ما أقدمت عليه الزوجة هو نوع من الدّعاء، من أجل توفيق اللاعب والمنتخب في أكبر وأهمّ منافسة كروية في القارّة السّمراء. علما أن سيراليون شاركت مرّتَين فقط من أصل 32 نسخة لِكأس أمم إفريقيا، وتجمّدت مشاركتها في الدور الأوّل. كما عادت إلى “الكان” بعد غياب دام ربع قرن.

فيما فسّرت تقارير صحفية أخرى الأمر، بِمحاولة الزوجة صنع الإثارة، وجذب التعاطف والإعجاب. خاصة وأنها مولعة بِمواقع التواصل الاجتماعي، وتحلم بِالنجومية في عالم الإشهار. بِمعنى آخر، تجسّ نبض مَن يهمّهم الأمر لِإظهار قدرتها على جذب الدّهماء (الغاشي).

وعلى غرار الزوجة، فإن اللاعب موسى كامارا بِدوره مثير للجدل، والطيور على أشكالها تقع! فقد عاقبه اتحاد الكرة السيراليوني سنة 2019، لِتغيّبه عن خوض مباراة دولية مع منتخب بلاده، وزعم أنه مُنشغل بِوفاة أحد أقاربه. لكنه شوهد في تلك الفترة يخوض مباراة في أحد الأحياء الشعبية!

وفي صيف السنة ذاتها، فسخ موسى كامارا عقده مع فريق تريليبورغ السويدي، بعد أن أخبر إدارة النادي بِأنه لم يستطع التأقلم مع المناخ الإسكندنافي القاسي البرودة!