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رياضة

بِالفيديو: ثالث هدف لـ “بودبوز”

علي بهلولي
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بِالفيديو: ثالث هدف لـ “بودبوز”

سجّل اللاعب الدولي الجزئري السابق رياض بودبوز، الأحد، ثاني هدف له بِزيّ نادي سانت إيتيان في بطولة فرنسا للموسم الحالي.

وتعادل فريق سانت إيتيان بِنتيجة (2-2) مع الزائر نادي ستراسبورغ، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل صانع الألعاب بودبوز أوّل هدف في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 4 لِمصلحة فريق سانت إيتيان.

وبات رياض بودبوز يحوز في رصيده 3 أهداف: هدفَين في البطولة وآخر في الكأس، فضلا عن تمريرة حاسمة.

ويتموقع فريق سانت إيتيان بعد هذا التعادل في الرّتبة الـ 16، بِرصيد 22 نقطة. ويشغل نادي ستراسبورغ الرّتبة الـ 4 بِمجموع 42 نقطة.

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