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رياضة

بِالفيديو: ثامن هدف لـ “عمّورة”

علي بهلولي
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بِالفيديو: ثامن هدف لـ “عمّورة”

جدّد اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة مساء الأحد، العهد مع الأداء الرّاقي.

وفاز فريق سان جيلواز بِنتيجة (1-3) على المُضيّف نادي فيسترلو، في مباراة لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة البلجيكية.

ودخل المهاجم عمّورة إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 62. وتمكّن من هزّ شباك نادي فيسترلو في الدقيقة الـ 88 (الفيديو).

ورفع عمّورة غلّته إلى 6 أهداف في البطولة البلجيكية، نسخة 2023-2024.

ويتحوّل الرّقم إلى 8 أهداف وتمريرة حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، بِما فيها بداية الموسم الحالي مع فريق لوغانو السويسري.

وبات نادي سان جيلواز يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 28 نقطة، مُتقدّما عن المُطارد فريق أندرلخت بِفارق 4 نقاط. ويشغل نادي فيسترلو المركز الـ 16 والأخير بِرصيد 7 نقاط.

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