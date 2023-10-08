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رياضة

بِالفيديو: ثاني هدف لـ”عوّار” في إيطاليا

علي بهلولي
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بِالفيديو: ثاني هدف لـ”عوّار” في إيطاليا
ح.م

ساهم اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار مساء الأحد، في تسجيل فوز لِفريقه روما الإيطالي.

وتغلّب فريق روما بِنتيجة (1-4) على المُضيّف نادي كالياري، في مباراة لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الإيطالية.

وسجّل متوسّط الميدان عوّار الهدف الأوّل في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 19 (الفيديو).

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي “الذّئاب”، في منافسة “الكالتشيو” للموسم الحالي.

واسْتُبدل عوّار في الدقيقة الـ 69، تاركا فريقه مُتقدّما بِرُباعية نظيفة.

وبات فريق روما يحوز 11 نقطة في المركز الـ 10، ويتذيّل نادي كالياري اللائحة في الرتبة الـ 20 بِرصيد نُقطتَين.

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