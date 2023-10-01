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رياضة

بِالفيديو: ثاني هدف لـ “سليماني” في البرازيل

علي بهلولي
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بِالفيديو: ثاني هدف لـ “سليماني” في البرازيل
ح.م

رفع اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني سهرة الأحد، غلّته إلى هدفَين في البطولة البرازيلية.

وحصد فريق كوريتيبا انتصارا ثمينا داخل القواعد على نادي أتليتيكو بارانينسي، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر بطولة البرازيل.

وسجّل المهاجم سليماني الهدف الثاني (الفيديو) في الوقت بدل الضّائع (د45+3)، فبات يحوز رصيد هدفَين وتمريرة حاسمة، بعد خوضه 4 لقاءات مع فريقه الجديد كوريتيبا.

واستعاد فريق كوريتيبا نغمة الفوز في البطولة البرازيلة، بعد ثماني هزائم متتالية.

وقبل 13 جولة عن إسدال السّتار، يتذيّل فريق كوريتيبا لائحة الترتيب في المركز الـ 20 بِرصيد 17 نقطة. ويشغل نادي أتليتيكو بارانينسي الرّتبة الـ 8 بِمجموع 40 نقطة. مع الإشارة إلى أن النزول إلى القسم الثاني يشمل أندية المراكز الأربعة الأخيرة.

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