بِالفيديو: ثاني هدف لـ “سوداني” في البطولة السعودية

سوداني يحتفل مع زملائه بِهدف سجّله ضد فريق الفيصلي (صورة نادي ضمك)

ساهم اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني مساء السبت، بِقوّة في فوز ثمين لِفريقه ضمك، بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي الفيصلي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الرّابعة، من عمر البطولة السعودية للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم سوداني هدفه لِمصلحة نادي ضمك في الدقيقة الـ 52، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع العربي هلال سوداني غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي ضمك، في البطولة السعودية نسخة 2021-2022.

وشارك اللاعبان الجزائريان الآخران: حارس المرمى مصطفى زغبة والمدافع فاروق شافعي، أيضا أساسيَين مع فريق ضمك في مواجهة نادي الفيصلي.

وبات فريق ضمك بعد هذا الانتصار، يجمع 7 نقاط في المركز الـ 4. ويشغل نادي الفيصلي الرّتبة الـ 11 بِرصيد 4 نقاط.