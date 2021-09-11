-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: ثاني هدف لـ “سوداني” في البطولة السعودية

علي بهلولي
  • 216
  • 0
بِالفيديو: ثاني هدف لـ “سوداني” في البطولة السعودية
سوداني يحتفل مع زملائه بِهدف سجّله ضد فريق الفيصلي (صورة نادي ضمك)

ساهم اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني مساء السبت، بِقوّة في فوز ثمين لِفريقه ضمك، بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي الفيصلي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الرّابعة، من عمر البطولة السعودية للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم سوداني هدفه لِمصلحة نادي ضمك في الدقيقة الـ 52، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع العربي هلال سوداني غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي ضمك، في البطولة السعودية نسخة 2021-2022.

وشارك اللاعبان الجزائريان الآخران: حارس المرمى مصطفى زغبة والمدافع فاروق شافعي، أيضا أساسيَين مع فريق ضمك في مواجهة نادي الفيصلي.

وبات فريق ضمك بعد هذا الانتصار، يجمع 7 نقاط في المركز الـ 4. ويشغل نادي الفيصلي الرّتبة الـ 11 بِرصيد 4 نقاط.

مقالات ذات صلة
ثلاثة لاعبين جيبوتيين حضروا مواجهة الجزائر يطلبون اللّجوء السّياسي

ثلاثة لاعبين جيبوتيين حضروا مواجهة الجزائر يطلبون اللّجوء السّياسي

مدرب شيفيلد يونايتد يؤكد عن قرب التعاقد مع قديورة

مدرب شيفيلد يونايتد يؤكد عن قرب التعاقد مع قديورة

بن شريفة في خريبقة المغربية وأمقران في تونس 

بن شريفة في خريبقة المغربية وأمقران في تونس 

عطال يقترب من العودة للمنافسة ويريح بلماضي

عطال يقترب من العودة للمنافسة ويريح بلماضي

استبعاد محرز من التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية!

استبعاد محرز من التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية!

آدم وناس حاضر أمام جوفنتوس وظهور غولام يتأجل

آدم وناس حاضر أمام جوفنتوس وظهور غولام يتأجل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد