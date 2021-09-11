بِالفيديو: ثاني هدف لـ “سوداني” في البطولة السعودية
ساهم اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني مساء السبت، بِقوّة في فوز ثمين لِفريقه ضمك، بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي الفيصلي.
ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الرّابعة، من عمر البطولة السعودية للموسم الجديد.
وسجّل المهاجم سوداني هدفه لِمصلحة نادي ضمك في الدقيقة الـ 52، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.
⚽️🎥 د52’ شاهد الهدف الثاني لضمك عن طريق ” هلال سوداني “.#ضمك_الفيصلي pic.twitter.com/827ZA4FIvV
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 11, 2021
ورفع العربي هلال سوداني غلّته إلى هدفَين بِزيّ نادي ضمك، في البطولة السعودية نسخة 2021-2022.
وشارك اللاعبان الجزائريان الآخران: حارس المرمى مصطفى زغبة والمدافع فاروق شافعي، أيضا أساسيَين مع فريق ضمك في مواجهة نادي الفيصلي.
وبات فريق ضمك بعد هذا الانتصار، يجمع 7 نقاط في المركز الـ 4. ويشغل نادي الفيصلي الرّتبة الـ 11 بِرصيد 4 نقاط.