بِالفيديو: ثبوت رؤية “هلال” بلماضي!

ظهر الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، بعد أن توارى عن الأنظار عقب إقصاء “الخضر” من سباق المونديال، سهرة الـ 29 من مارس الماضي.

ونشر أحد اللبنانيين شريط فيديو عبر الشبكة العنكبوتية، يظهر فيه رفقة جمال بلماضي، وقد أكّد للناخب الوطني مدى عشق اللبنانيين له.

وبِدوره هنّأ بلماضي الشعب اللبناني بِمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل، وتمنّى له وموفور الصحّة والعافية. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.