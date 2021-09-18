بِالفيديو: ثلاثة جزائريين شاركوا في الكأس التونسية الممتازة

شارك ثلاثة لاعبين جزائريين مساء السبت، في مباراة الكأس التونسية الممتازة لِكرة القدم نسخة 2019-2020.

وأحرز فريق الاتحاد المنستيري هذه الكأس، بعد فوزه على نادي الترجي الرياضي، بِواقع ركلات الترجيح (5-3)، عقب انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل (1-1).

وخاض الترجي مباراة الكأس الممتازة نسخة 2019-2020 (الطبعة 2020-2021 لم تُلعب بعد)، بِاعتباره حامل لقب البطولة، نظير تتويج الاتحاد المنستيري بِالكأس المحلية.

وضمّت صفوف الترجي الرياضي مدافعَين جزائريَين، وهما الدولي عبد القادر بدران الذي شارك أساسيا، وإلياس شتي الذي تابع المباراة من دكّة البدلاء. عِلما أن اللاعب الأخير سبق له ارتداء زيّ “محاربي الصحراء”.

وجاء هدف التعادل لِفريق الاتحاد المنستيري، بعد ارتكاب خطأ ضد مدافع الترجي عبد القادر بدران. لكن الحكم أمر بِمواصلة اللعب.

ونجح بدران في تسجيل ركلة الجزاء الأخيرة لِفريقه الترجي الرياضي.

وفي الطرف المقابل، ضمّت صفوف الفريق الفائز الاتحاد المنستيري، المهاجم عبد الحكيم أمقران، لكنه تابع المباراة من دكّة البدلاء. وهو لاعب كان ينشط سابقا في شباب قسنطينة.