-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: ثلاثة جزائريين شاركوا في الكأس التونسية الممتازة

علي بهلولي
  • 128
  • 0
بِالفيديو: ثلاثة جزائريين شاركوا في الكأس التونسية الممتازة

شارك ثلاثة لاعبين جزائريين مساء السبت، في مباراة الكأس التونسية الممتازة لِكرة القدم نسخة 2019-2020.

وأحرز فريق الاتحاد المنستيري هذه الكأس، بعد فوزه على نادي الترجي الرياضي، بِواقع ركلات الترجيح (5-3)، عقب انتهاء المباراة بِنتيجة التعادل (1-1).

وخاض الترجي مباراة الكأس الممتازة نسخة 2019-2020 (الطبعة 2020-2021 لم تُلعب بعد)، بِاعتباره حامل لقب البطولة، نظير تتويج الاتحاد المنستيري بِالكأس المحلية.

وضمّت صفوف الترجي الرياضي مدافعَين جزائريَين، وهما الدولي عبد القادر بدران الذي شارك أساسيا، وإلياس شتي الذي تابع المباراة من دكّة البدلاء. عِلما أن اللاعب الأخير سبق له ارتداء زيّ “محاربي الصحراء”.

وجاء هدف التعادل لِفريق الاتحاد المنستيري، بعد ارتكاب خطأ ضد مدافع الترجي عبد القادر بدران. لكن الحكم أمر بِمواصلة اللعب.

ونجح بدران في تسجيل ركلة الجزاء الأخيرة لِفريقه الترجي الرياضي.

وفي الطرف المقابل، ضمّت صفوف الفريق الفائز الاتحاد المنستيري، المهاجم عبد الحكيم أمقران، لكنه تابع المباراة من دكّة البدلاء. وهو لاعب كان ينشط سابقا في شباب قسنطينة.

مقالات ذات صلة
أوّل مباراة لـ “عمورة” في سويسرا وتأهّل

أوّل مباراة لـ “عمورة” في سويسرا وتأهّل

نحو إجراء مباراة جيبوتي والجزائر بِالمغرب

نحو إجراء مباراة جيبوتي والجزائر بِالمغرب

صدمة جديدة لأمين غويري في فرنسا بسبب “الديكة”

صدمة جديدة لأمين غويري في فرنسا بسبب “الديكة”

ريان آيت نوري ينهي الجدل ويقرّر اللعب للجزائر

ريان آيت نوري ينهي الجدل ويقرّر اللعب للجزائر

رسميا مباراة النيجر في نيامي وهذا برنامج “الخضر” في الجولتين المقبلتين

رسميا مباراة النيجر في نيامي وهذا برنامج “الخضر” في الجولتين المقبلتين

فوز أوروبي لـ “درفلو”

فوز أوروبي لـ “درفلو”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد