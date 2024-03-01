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رياضة

بِالفيديو: ثلاثية من توقيع براهيمي

علي بهلولي
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بِالفيديو: ثلاثية من توقيع براهيمي

أبدع اللاعب الدولي الجزائري السّابق ياسين براهيمي مساء الجمعة، بِتسجيل ثلاثية في البطولة القطرية.

وفاز فريق الغرافة بِنتيجة (4-1) على المُضيّف نادي الدحيل، لِحساب الجولة الـ 15 من عمر بطولة قطر.

وأمضى متوسّط الميدان براهيمي أهدافه في الدقائق الـ 14 (من ركلة جزاء) والـ 55 والـ 82.

ورفع براهيمي غلّته إلى 17 هدفا في البطولة القطرية للموسم الحالي، مُتصدّرا اللائحة، ومُتقدّما بِفارق هدف عن أقرب مُطارد له. فضلا عن حيازته رصيد 5 تمريرات حاسمة.

وبات فريق الغرافة يحوز 30 نقطة في المركز الـ 2، ويشغل نادي الدحيل الرّتبة الـ 7 بِرصيد 18 نقطة.

الهدف الأوّل: (إضغط هنا).

الهدف الثاني: (إضغط هنا).

الهدف الثالث: (إضغط هنا).

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