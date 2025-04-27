بِالفيديو: ثلاثية وضربة مقصّية خرافية من غويري

يستحق جائزة "بوشكاش"

أبدع اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري سهرة الأحد، وأمضى ثلاثية لِمصلحة فريقه مرسيليا الفرنسي.

وفاز أولمبيك مرسيليا بِنتيجة (4-1) على الضيف نادي براست، في مباراة بِرسم الجولة الـ 31 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل المهاجم غويري أهدافه في الدقائق الـ 8 والـ 45 (الفيديو) والـ 63 (الفيديو). رافعا رصيده إلى 10 أهداف بِاحتساب انطلاقة الموسم مع نادي ران. فضلا عن امتلاك حصيلة 5 تمريرات حاسمة.

ويستحق الهدف الثاني الاستعراضي لِأمين غويري جائزة “بوشكاش” 2025، التي تمنحها “الفيفا” بِهذا الصّدد.

ودخل متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 69. التوقيت ذاته الذي شهد خروج زميله غويري، بعد أن حقّق “المُبتغى”.

وبات أولمبيك مرسيليا يجمع 58 نقطة في المركز الثاني، ويتموقع نادي براست في الرتبة التاسعة بِمجموع 44 نقطة.