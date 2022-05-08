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رياضة

بِالفيديو: ثنائية من بن رحمة

علي بهلولي
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بِالفيديو: ثنائية من بن رحمة
بن رحمة يحتفل مع زملائه بِهدف سجّله ضد فريق نورويتش سيتي (صورة نادي وست هام).

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بعد ظهر الأحد، في مباراة فريقه وست هام والمضيف نادي نورويتش سيتي.

وفاز فريق وست هام بِرباعية نظيفة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 36 من عمر البطولة الإنجليزية.

وسجّل بن رحمة هدفَين لِفريق “المطارق”، في الدقيقة الـ 12 والوقت بدل الضّائع (45+2).

ورفع بن رحمة رصيده إلى 8 أهداف، في بطولة إنجلترا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 11 هدفا و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

وقدّم بن رحمة عروضا فنية راقية، وكان أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

وهكذا عاد بن رحمة إلى هزّ الشباك، بعد “صيام” دام أكثر من شهر ونصف الشهر.

ويُشير تاريخ الـ 20 من مارس الماضي، إلى موعد آخر هدف وقّعه بن رحمة، لِمصلحة فريقه وست هام ضد المضيف نادي توتنهام، بِرسم البطولة الإنجليزية.

وبات فريق وست هام بعد هذا الانتصار، يجمع 55 نقطة في المركز الـ 7. ويشغل نادي نورويتش سيتي الرّتبة الـ 20 والأخيرة، بِرصيد 21 نقطة.

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