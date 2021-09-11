بِالفيديو: ثنائية من بن زية بينها هدف استعراضي

أهدى اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين بن زية مساء السبت، فريقه ديجون فوزا ثمينا بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي باستيا.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة السّابعة، من عمر بطولة القسم الثاني الفرنسي للموسم الجديد.

وسجّل صانع الألعاب ياسين بن زية هدفَي فريقه ديجون، في الدقيقتَين الـ 58 والـ 87.

وجاء الهدف الثاني لِبن زية بِطريقة استعراضية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات بن زية وقد أمضى أوّل أهدافه، في بطولة “اللّيغ 2” نسخة 2021-2022.

ويشغل فريق ديجون بعد هذا الانتصار، الرّتبة الـ 18 بِرصيد 4 نقاط. ويتموقع نادي باستيا في المركز الـ 15 بِمجموع 6 نقاط.