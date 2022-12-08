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رياضة

بِالفيديو: ثنائية من ديلور والأولى للحارس بولهندي

علي بهلولي
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بِالفيديو: ثنائية من ديلور والأولى للحارس بولهندي
أندي ديلور في مواجهة فريق ستاندار دو لياج (صورة نادي نيس).

عرفت مباراة فريق نيس الفرنسي ومُنافسه نادي ستاندار دو لياج البلجيكي مساء الخميس، تألّق المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور، وحضور استثنائي لِمواطنه الحارس تيدي بولهندي.

وفاز فريق نيس الفرنسي في هذه المباراة التحضيرية، بِنتيجة عريضة (4-1).

وسجّل ديلور هدفَين لِفريقه نيس في الدقيقتَين الـ 61 والـ 74، وأهدر ركلة جزاء في مباراة خاضها بديلا انطلاقا من الشوط الثاني، مثلما هو الشأن للمهاجم بلال براهيمي.

بينما شارك الحارس الشاب والواعد تيدي بولهندي في أوّل مباراة مع أكابر النادي الفرنسي هذا الموسم، ولعب أساسيا ضد ستاندار دو لياج البلجيكي.

وكان حامي العرين تيدي بولهندي (21 سنة) قد حضر مع المنتخب الأولمبي الجزائري وقائع دورة دولية ودّية بِفرنسا، ما بين أواخر ماي ومطلع جوان الماضيَين.

واستهلّ متوسط الميدان هشام بوداوي هذه المباراة أساسيا، في حين غاب المدافع يوسف عطال.

ويُظهر شريطا الفيديو المُدرجَين أدناه هدفَي أندي ديلور في هذه المباراة.

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