-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بِالفيديو: ثنائية من عمورة

علي بهلولي
  • 1112
  • 0
بِالفيديو: ثنائية من عمورة
ح.م

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة مساء الأحد في تألّقه، مع فريق سان جيلواز البلجيكي.

وفاز فريق سان جيلواز بِثنائية نظيفة خارج القواعد على نادي سيركل بروج، لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل المهاجم عمورة هذَين الهدفَين، في الدقيقتَين الـ 16 (الفيديو) والـ 52 (الفيديو). مُفتتحا العدّاد في بطولة بلجيكا للموسم الجاري.

ويملك عمورة إجمالا 3 أهداف، بعد توقيع الخميس الماضي في مسابقة الدوري الأوروبي.

وبات فريق سان جيلواز يجمع 13 نقطة في المركز الـ 4، ويشغل نادي سيركل بروج الرّتبة الـ 6 بِرصيد 12 نقطة.

مقالات ذات صلة
بن سبعيني يواصل تألقه مع دورتموند

بن سبعيني يواصل تألقه مع دورتموند

بِالفيديو والصّور: إيقاف مباراة لِفريق زروقي بِسبب الشّغب

بِالفيديو والصّور: إيقاف مباراة لِفريق زروقي بِسبب الشّغب

هدف لـ “محيوس” في سويسرا

هدف لـ “محيوس” في سويسرا

مدرب ليتشي يرفع القبّعة للاعبه توبة

مدرب ليتشي يرفع القبّعة للاعبه توبة

بلايلي يشرع في تسوية الغرامة المالية مع الأهلي السعودي

بلايلي يشرع في تسوية الغرامة المالية مع الأهلي السعودي

ثورة في بيت “الفاف” بعد انتخاب صادي رئيسا جديدا

ثورة في بيت “الفاف” بعد انتخاب صادي رئيسا جديدا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد