بِالفيديو: ثنائية وهدف خرافي من زروقي

زروقي (أقصى اليمين) يحتفل مع زملائه بِهدف سجّله (صورة نادي تفينتي إنشخيده)

أبدع اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مساء السبت، في مباراة فريقه تفينتي إنشخيده والمنافس نادي دين هاغ الهولنديَين.

ولُعبت هذه المباراة بِهولندا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد. وانتهت بِنتيجة التعادل هدفَين لِمثلَيهما.

وسجّل متوسط الميدان زروقي هدفَي فريقه تفينتي إنشخيده، في الدقيقتَين الـ 48 والـ 57.

وأمضى رامز زروقي الهدف الثاني بِطريقة خرافية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ويلعب رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده الهولندي مباراة تحضيرية أخرى، أمام نادي لازيو الإيطالي (محمد فارس)، مساء الـ 7 من أوت المقبل.