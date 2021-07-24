بِالفيديو: ثنائية وهدف خرافي من زروقي
أبدع اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي مساء السبت، في مباراة فريقه تفينتي إنشخيده والمنافس نادي دين هاغ الهولنديَين.
ولُعبت هذه المباراة بِهولندا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد. وانتهت بِنتيجة التعادل هدفَين لِمثلَيهما.
وسجّل متوسط الميدان زروقي هدفَي فريقه تفينتي إنشخيده، في الدقيقتَين الـ 48 والـ 57.
وأمضى رامز زروقي الهدف الثاني بِطريقة خرافية، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.
ويلعب رامز زروقي وفريقه تفينتي إنشخيده الهولندي مباراة تحضيرية أخرى، أمام نادي لازيو الإيطالي (محمد فارس)، مساء الـ 7 من أوت المقبل.
⚽ I Twente komt op gelijke hoogte. Ramiz Zerrouki geeft het beslissende tikje. #adotwe pic.twitter.com/MAC0LTUQAD
— Omroep West Sport (@OmroepWestSport) July 24, 2021
⚽ I Schitterende vrije trap van Twente. Ramiz Zerrouki zet de ploeg uit Enschede op voorsprong tegen ADO: 1-2. #ADOTwe pic.twitter.com/mzLwFUeATY
— Omroep West Sport (@OmroepWestSport) July 24, 2021