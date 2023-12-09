بِالفيديو: ثُلاثية من بونجاح

تألّق اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء السبت، في مباراة فريقه السد والضّيف نادي الريّان القطريَين.

وفاز فريق السد بِرُباعية نظيفة، في مباراة لُعبت لِحساب الجولة الـ 11 من عمر البطولة القطرية.

وسجّل المهاجم بونجاح الهدف الأوّل لِفريقه السد في الدقيقة الـ 46 (الفيديو)، والثالث في الدقيقة الـ 75 (الفيديو)، والأخير في الدقيقة الـ 83 (الفيديو). رافعا غلّته إلى 5 توقيعات في البطولة القطرية.

ويتحوّل الرّقم إلى 10 أهداف في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، نسخة 2023-2024.

وطرد الحكمُ اللاعبَ الإسباني رودريغو مهاجم نادي الريّان، في الدقيقة الـ 9.

وبات فريق السد يجمع 25 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي الغرّافة بِفارق نقطة واحدة. ويشغل فريق الريّان الرتبة الـ 4 بِرصيد 19 نقطة. مع الإشارة إلى أن زملاء بونجاح تنقصهم مقابلتان متأخّرتان.