بِالفيديو: جائزة فخرية لـ “براهيمي”
حاز اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي، الأربعاء، جائزة أجمل هدف في بطولة فرنسا للقسم الأوّل فترة شهر فيفري الماضي.
وتمنح المكافأة رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، التي تُشرف على تنظيم بطولتَي القسمَين الأوّل والثاني.
ونال براهيمي الجائزة بِهدف خرافي، وقّعه لِمصلحة فريقه نيس في مرمى المُضيّف نادي أولمبيك مرسيليا.
ولُعبت هذه المباراة سهرة الـ 5 من فيفري الماضي، وحينها سجّل بلال براهيمي الهدف الأخير، وأهدى إلى فريقه نيس فوزا ثمينا بـ (1-3).
☄ 𝗟’𝗲𝗻𝗿𝗼𝘂𝗹𝗲́ 𝗱𝘂 𝗴𝗮𝘂𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗮 𝗹𝘂𝗰𝗮𝗿𝗻𝗲 🎯
🇩🇿 Billal Brahimi remporte le #ButduMois de février 👏 !
🦅 @ogcnice 🦅 pic.twitter.com/3u34ybejKY
— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 15, 2023