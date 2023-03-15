بِالفيديو: جائزة فخرية لـ “براهيمي”

حاز اللاعب الدولي الجزائري بلال براهيمي، الأربعاء، جائزة أجمل هدف في بطولة فرنسا للقسم الأوّل فترة شهر فيفري الماضي.

وتمنح المكافأة رابطة الكرة الفرنسية المحترفة، التي تُشرف على تنظيم بطولتَي القسمَين الأوّل والثاني.

ونال براهيمي الجائزة بِهدف خرافي، وقّعه لِمصلحة فريقه نيس في مرمى المُضيّف نادي أولمبيك مرسيليا.

ولُعبت هذه المباراة سهرة الـ 5 من فيفري الماضي، وحينها سجّل بلال براهيمي الهدف الأخير، وأهدى إلى فريقه نيس فوزا ثمينا بـ (1-3).